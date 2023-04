En el Frente Renovador afirman que no fueron invitados a participar dentro de la fuerza Elegí. Crece la tensión y las posiciones encontradas.

El miércoles fue un día agitado para todos los partidos de la Provincia, ya que venció el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones provinciales. En el Frente Elegí hubo un ausente en el listado de integrantes. Se trata del Frente Renovador (FR) que no apareció entre los miembros. Esto generó cruces y también hubo desencuentros entre el intendente de San Rafael, Emir Félix, y la presidenta del PJ, Flor Destéfanis.

Sobre esto, hay dos posturas encontradas y cada espacio tiene su versión: en el kirchnerismo aseguran que el FR adhirió a Elegí, mientras que desde el partido que lidera Sergio Massa, afirman que se quedaron afuera.

Al igual que sucede a nivel nacional, el Frente de Todos (FdT) desde hace tiempo atraviesa una fuerte crisis interna que no le permite llegar acuerdos, incluso todavía no logró encontrar el perfil de un candidato que se anime a competir por la gobernación.

En el FR señalan que cuando se armaron las coaliciones para pelear en los comicios desdoblados de siete departamentos, las autoridades del PJ no los invitaron a participar. En concreto, apuntan contra el kirchnerismo.

“El kirchnerismo nos ve como una amenaza. Hemos tenido un gran crecimiento a nivel territorial. A nivel nacional se armó una mesa política y acá nada”, señalan desde el FR.

Esta parte del peronismo le reclama especialmente a la senadora K, Anabel Fernández Sagasti y al espacio que ella integra, que no tienen intenciones de ganar las elecciones, sino que están cómodos con el lugar de opositores.

Para los massistas, que están dispuestos a abrir el diálogo con Omar De Marchi, insisten en que no fueron convocados por el PJ y los acusan de hacerle el juego a Alfredo Cornejo.

Sin embargo, la versión kirchnerista es totalmente contraria. El sector K asegura que los massistas están integrados al frente como agrupación adherida, ya que tienen la personería jurídica en trámite. Además, afirman que esta semana estuvieron reunidos con referentes del FR.

Los más cercanos a Fernández Sagasti aseguran que el massismo “está adentro” y que la referente de esa fuerza en Mendoza, Gabriela Lizana, viene manteniendo reuniones con la conducción partidaria.

Otra polémica

El espacio Proyecto Sur, referenciado en los hermanos Félix de San Rafael, tampoco firmó la incorporación al Frente Elegí. Desde hace rato que el intendente de San Rafael, Emir, y su hermano, Omar, mantienen fuertes disidencias con el kirchnerismo.

A esto se refirió la presidenta del PJ, Flor Destéfanis en diálogo con LVdiez: “En las municipales, Proyecto Sur estuvo, ahora no vinieron a firmar. Sería importante preguntarles a ellos. La no firma no significa que se vayan a ir a otro frente”, señalo´.

En medio de esta discordia que se generó, el intendente de San Rafael salió a defender su postura por las redes sociales y tiró palos para el sector que conduce actualmente el partido.

“Desde 1982 soy afiliado al PJ. Parece que algunas de sus autoridades no lo saben. Las acciones políticas de otras fuerzas, como Proyecto Sur, tienen que ver con su propia vida interna y probablemente se expliquen más por lo que sucede en el Fte. Elegí Mza, que por otros motivos”, escribió Félix.

— Emir Félix (@emirfelixok) April 13, 2023

Además, el jefe comunal agregó: “Mi pertenencia y lealtad al Justicialismo siempre estará presente, como mecanismo de solución a los problemas de la gente. Trabajo para ser útil a la población, política como servicio. Priorizo mi país, mi provincia y San Rafael, no sigo nombres ni confundo a quiénes nos debemos“.