Tensión con Bomberos Voluntarios del San Martín: Defensa Civil descartó una ruptura con los cuarteles y convocó a una reunión

El incendio en la sala Este del Casino de Mendoza, ubicada en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, dejó expuestas las diferencias entre bomberos voluntarios y la Policía. Con el correr de las horas, la tensión fue escalando y las acusaciones cruzadas no se hicieron esperar.

En ese marco, este lunes circuló la versión de que seis dotaciones del Este dejarían de operar con el Centro de Monitoreo policial del 911 por disconformidades con los protocolos de actuación. Desde Bomberos Voluntarios de San Martín acusan a la Policía de no convocarlos para intervenir en determinados incendios, por lo que se había tomado la decisión de dejar de operar con el 911.

Ante esta situación, director de Defensa Civil provincial, Daniel Burrieza, decidió calmar las aguas al asegurar que odas las unidades permanecen activas ante cualquier siniestro. Además, en una búsqueda de acercar posiciones, el funcionario confirmó que este martes a las 11 se realizará una reunión con todos los cuarteles voluntarios de la región para coordinar acciones y revisar lo ocurrido.

Un incendio que expuso las diferencias

Desde Bomberos Voluntarios de San Martín aseguraron que acudieron al incendio de la sala Este del Casino de Mendoza tras el aviso de los vecinos de la zona, y no desde el sistema del 911. Además, se detalló que una bombera voluntaria resultó herida al caer luego de que “alguien de los bomberos de la Policía le tiró de la manguera que sostenía ella”, en un episodio que -según planteó- habría interferido en su labor.

Sin embargo, desde Defensa Civil -a través de su director Daniel Burrieza- desmienten esa versión. De acuerdo al funcionario, el día del incendio se convocó a los Voluntarios de San Martín, pero el cuartel no se encontraba operativo. “No es la primera vez que nos pasa, pero es un problema interno de organización con el cuartel y, lamentablemente, al no estar ellos en el sistema TETRA, se pierde qué es lo que están haciendo”, detalló Burrieza, quien además afirmó que “el 911 está funcionando para los Bomberos Voluntarios” y precisó que los seis cuarteles del Este -excepto San Martín- se encuentran integrados al sistema de comunicaciones.

“El sistema llama a los cuarteles en la mañana, al mediodía y a la noche para saber si están en servicio o fuera de servicio”, detalló el funcionario, y señaló que la verificación responde a la dinámica del voluntariado, cuyos integrantes suelen tener otras actividades laborales. En ese marco, sostuvo que un cuartel como San Martín, con cerca de 60 integrantes, “tiene que tener un sistema de llamado rápido para que el personal se presente y pueda salir”.

Sobre el trasfondo institucional del conflicto, Burrieza vinculó la situación con la acefalía de la federación que nuclea a los cuarteles voluntarios. “Hay gente que pretende tomar ese rol y están jugando a hacer esa nueva federación y quieren imponerse”, afirmó.