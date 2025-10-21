Tensión cambiaria en la antesala de las elección: a cuánto cotiza el dólar

A pocos días de las elecciones generales, la tensión en el mercado cambiario se mantiene elevada. Mientras el dólar minorista oficial se encamina a tocar los $1.500, las cotizaciones alternativas como el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) ya superan los $1.550, reflejando una demanda sostenida de cobertura.

El Gobierno intentó inyectar optimismo y confianza en los inversores con anuncios clave. El más relevante fue la confirmación de un swap de divisas por u$s20.000 millones con Estados Unidos, de libre uso aunque sin efecto inmediato en las reservas brutas. Esta medida fue ratificada esta mañana por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien defendió el respaldo financiero a Argentina. A esto se suma un plan de recompra de deuda soberana.

Sin embargo, estos esfuerzos, a pesar de ser considerados positivos, no han logrado disipar la volatilidad pre-electoral, y los analistas anticipan que la incertidumbre será la norma en las jornadas restantes.

Durante la jornada matutina, el dólar mayorista escaló a $1.484, un aumento de $9 respecto al cierre anterior, colocándose a solo un 0,5% del límite superior de la banda cambiaria establecido para hoy en $1.491,1%.

En el segmento minorista, el dólar de referencia del Banco Nación se vendía a $1.505, con el promedio de bancos del BCRA ubicándose en $1.509,91.

Las cotizaciones financieras se mantienen estables, con el MEP a $1.551,55 y el CCL en $1.568,09. Por su parte, el dólar blue subió $20, alcanzando los $1.525, y el “dólar cripto” se vendía en $1.553,41.

En el mercado de futuros, la cautela se mezcla con la expectativa de devaluación, evidenciada por una suba del 0,7% en el contrato de marzo de 2026. Los operadores proyectan que el dólar cerrará el año con un valor de $1.599, lo que implica un incremento implícito del 8,2% sobre el valor actual.