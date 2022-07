Será del 13 al 17 de julio y el torneo de tenis de mesa convocará a 800 deportistas de varios puntos del país.

Durante mitad de mes se llevará a cabo la edición 67° del campeonato argentino. El mismo se desarrollará en el estadio cubierto Arena Aconcagua bajo la organización de la Federación Mendocina de Tenis de Mesa (FMTM).

El Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, llega a esta provincia con grandes expectativas, ya que estarán presentes unos 800 tenimesistas del país en las distintas categorías y modalidades y también porque Mendoza es potencia en esta disciplina deportiva.

“Tenemos muchas expectativas –agregó-, porque en todas las categorías Mendoza siempre ha sido potencia. Estará presente Gastón Alto, que fue recientemente olímpico en Tokio y el también olímpico, Horacio Cifuentes”, dijo el presidente de la FMTM, Juan Archúa.

Adelantó además que “recientemente se ha conformado la Selección Argentina de mayores con un jugador de Buenos Aires, (Cifuentes) y tres de Mendoza, lo que demuestra el nivel que tiene este deporte que ha sido histórico en nuestra provincia, ya que desde los años cincuenta, yo diría que tenemos los mejores jugadores de Argentina”.

Detalles del torneo de tenis en Mendoza

Se disputarán las modalidades: Individual, Dobles y por Equipos. En Individuales y por Equipos se ofrecerán competencias para Damas y Caballeros y en la modalidad de Dobles, se ofrecerán competencias para Damas, Caballeros y Mixto. Las categorías y modalidades serán las siguientes: Individual, Equipos, Dobles y Dobles Mixto: Sub 9; Sub 11, Sub 13, Sub 15; Sub 17, Sub 19, Sub 23, además de mayores.

Fuente: Prensa Mendoza

