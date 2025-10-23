Tenía domiciliaria por “discapacitado al 98%”, pero manejó y disparó para amenazar a un testigo clave

El caso de Diego Alejandro Aveiro, un hombre de 30 años con un extenso prontuario delictivo, volvió a poner bajo la lupa al sistema judicial mendocino. Este jueves por la mañana, la Unidad Investigativa de Capital realizó cinco allanamientos simultáneos en Ciudad, donde se descubrió que el delincuente —que gozaba de detención domiciliaria por una discapacidad del 98%— manejaba un auto robado y disparó un arma para amedrentar a un testigo clave de un homicidio ocurrido el año pasado.

En su vivienda del barrio Olivares, los investigadores encontraron un vehículo denunciado como robado, siete cuchillos prohibidos y elementos vinculados a una nueva causa penal. Sin embargo, el hallazgo más alarmante llegó desde la calle: testigos aseguraron haber visto a Aveiro conduciendo y efectuando disparos, en un intento por intimidar a quien debía declarar en un juicio oral por asesinato.

Aveiro había sido detenido el 4 de abril de 2025 junto a su madre, su hermana y otro hombre, tras un operativo de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) que desmanteló una red familiar de venta de drogas. En aquella oportunidad se secuestraron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, municiones y más de 250 mil pesos en efectivo. La líder del grupo sería su madre, conocida como “Pity”, quien incluso habría utilizado a un hijo menor —detenido en el ex Cose— para distribuir estupefacientes dentro del centro.

El argumento que le permitió acceder a la prisión domiciliaria fue su estado de salud: los informes médicos detallaban una discapacidad grave que le impedía mover una pierna y un brazo, además de requerir una sonda urinaria permanente, consecuencia de los disparos que recibió en 2023 durante una emboscada en el barrio San Martín. Sin embargo, las imágenes y testimonios actuales contradicen esos diagnósticos: Aveiro renguea, pero su movilidad es mucho mayor que la declarada.

El beneficio judicial, otorgado sin tobillera electrónica, generó fuertes cuestionamientos. Un informe oficial de mayo de 2025 indicó que su incorporación al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica “no resultaba viable”, ya que no estaba alojado en una unidad penitenciaria, condición necesaria según la normativa vigente. Sin control y sin monitoreo, Aveiro volvió a la calle.

Su historial delictivo se remonta a 2014 e incluye causas por tenencia de armas, amenazas, encubrimiento y narcotráfico, además de una fuga cinematográfica en 2021 de la Comisaría 33 de Ciudad, tras la cual fue recapturado meses después.

El tiroteo de 2023 que casi le cuesta la vida marcó un punto de inflexión en su prontuario: aunque en su momento se presentó como víctima, sus contradicciones en el juicio oral derivaron en la absolución del principal acusado, Facundo Huaihuas, quien luego sería detenido por integrar la banda de motochorros “Los Boom”.

Para los investigadores, el trasfondo es claro: una guerra entre bandas por el control del narcomenudeo en los barrios de Ciudad. Aveiro, lejos de replegarse, habría retomado su rol dentro de la estructura criminal, pese a su supuesto cuadro médico.

Con los allanamientos de este jueves, su arresto domiciliario quedó revocado y enfrenta nuevas imputaciones por intimidación a testigos y violación de las condiciones judiciales, además de la causa federal por comercio de drogas.

El caso reabre el debate sobre la falta de controles efectivos en los beneficios judiciales y las grietas de un sistema que permite que delincuentes peligrosos sigan operando desde su casa.