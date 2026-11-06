¿Tenés neumáticos viejos en casa? En Tunuyán los retiran para reciclarlos: cómo solicitarlo

Los vecinos de Tunuyán que tengan neumáticos viejos acumulados en sus viviendas pueden solicitar su retiro a través de un servicio municipal que busca evitar la contaminación ambiental y darles un destino sustentable a estos residuos.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Tunuyán, en conjunto con gomerías del departamento y la empresa Holcim. El programa permite recolectar cubiertas que ya no pueden utilizarse y aprovecharlas como fuente de energía en procesos industriales.

Durante 2025, se recuperaron 1.940 neumáticos, que fueron destinados al coprocesamiento en la industria cementera.

Cómo solicitar el retiro de neumáticos en Tunuyán

Los vecinos que tengan cubiertas en desuso en sus domicilios pueden gestionar su retiro de manera sencilla.

Para hacerlo, deben ingresar al formulario habilitado por la Municipalidad de Tunuyán y completar la solicitud correspondiente.

Formulario para solicitar el retiro: https://forms.gle/9BmvLGE2YdbByMEZ9

El servicio forma parte de un programa ambiental que se desarrolla desde hace varios años y que también contempla la recolección de neumáticos acumulados en comercios del departamento.

Qué gomerías participan del programa

Actualmente, siete gomerías de Tunuyán colaboran con la iniciativa municipal:

Gomería Palacios.

Gomería Lino.

Gomería 25 de Noviembre.

Gomería Julio Gómez.

Gomería Galván.

Gomería Chispazo.

Gomería Nicolás Martín.

Los establecimientos que todavía no forman parte del programa y quieran incorporarse pueden comunicarse con la Dirección de Ambiente municipal.

La Municipalidad de Tunuyán impulsa la recolección de neumáticos en desuso junto a gomerías locales.

Por qué es importante retirar los neumáticos viejos

Los neumáticos fuera de uso representan un problema ambiental porque sus materiales tardan muchos años en degradarse.

Cuando quedan abandonados en terrenos baldíos, cauces de agua o espacios públicos, pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades, como el dengue. También representan un riesgo de incendio.

A través del convenio con Holcim, las cubiertas recuperadas son trasladadas para su aprovechamiento energético en la fabricación de cemento.

De esta manera, los neumáticos dejan de ser un residuo abandonado y se convierten en un recurso para la industria, al tiempo que se reducen los riesgos ambientales y sanitarios.

La Municipalidad continuará con los operativos de recolección e invita a los vecinos a utilizar el formulario para disponer correctamente de las cubiertas que ya no necesitan.