El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los valores de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, que permiten estimar cuánto cuesta mantener a niños, niñas y adolescentes en Argentina. Según el informe, los montos mensuales se ubicaron entre $591.320 y $754.869, dependiendo de la edad, con una suba del 3,6% en todos los grupos etarios respecto de septiembre.

El relevamiento contempla dos componentes principales: los gastos en bienes y servicios esenciales, como alimentación, vestimenta, educación, vivienda y transporte, y el costo del tiempo dedicado a las tareas de cuidado. Para calcular este último aspecto, el organismo toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

En cuanto al desglose por edades, los valores informados para octubre fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $591.320.

Niños de 1 a 3 años: $704.198.

Niños de 4 a 5 años: $600.445.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869.

Por otra parte, la canasta de crianza también funciona como referencia para la determinación de cuotas alimentarias en el ámbito judicial. Sus valores permiten dimensionar el costo integral que implica la manutención de los menores, al contemplar no solo los gastos económicos directos, sino también el trabajo que demandan las tareas de cuidado.