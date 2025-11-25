Tener casa propia en Mendoza: cómo puedo acceder a un programa estatal y cuáles son los requisitos

En un panorama nacional en donde el crédito hipotecario privado resulta inaccesible para gran parte de la población, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se mantiene como la alternativa más viable para que muchas familias mendocinas puedan alcanzar la casa propia. Con múltiples programas orientados a distintos perfiles, el organismo ofrece soluciones que van desde viviendas nuevas hasta asistencia para autoconstrucción. Sin embargo, no todas las líneas están vigentes en este momento, por lo que es clave conocer cuáles continúan activas y qué exige cada una.

Entre las operatorias históricas del IPV figuran “Construyo mi casa”, “IPV mi casa”, “Mejoro mi casa”, “Mendoza Construye – Línea 1” y “Mendoza Construye – Línea 2”. Actualmente, la que concentra mayor actividad es Mendoza Construye Línea I, un programa descentralizado en el que los municipios presentan proyectos y el IPV los prioriza según el presupuesto disponible. Está dirigido a hogares que no pueden acceder a créditos privados y que estén inscriptos en RENHABIT, el registro provincial de necesidad habitacional.

Esta línea financia proyectos de viviendas nuevas de dos dormitorios, con una superficie de 32,30 m², siempre en terrenos urbanizados que pertenezcan a entidades intermedias o que sean provistos por el municipio. La ejecución puede realizarse mediante empresas constructoras adjudicadas por licitación pública o directamente a través de los municipios.

El recupero del crédito se establece sobre un esquema accesible: el 15% de los ingresos declarados, con actualización bimestral mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Para muchas familias, este mecanismo se convirtió en una puerta de acceso frente a la imposibilidad de afrontar las tasas del sector privado.

Los requisitos de esta línea incluyen:

– Ingresos inferiores a dos salarios mínimo vital y móvil.

– No ser propietario de inmuebles ni haber recibido viviendas financiadas por el Estado.

– Contar con grupo familiar (los hogares unipersonales acceden a un cupo del 5%).

– No estar inhibido ni figurar en el registro de deudores alimentarios.

– Estar inscripto en RENHABIT y residir en Mendoza.

En paralelo, continúa vigente Construyo Mi Casa, una de las líneas más solicitadas por los mendocinos. Esta operatoria es la evolución del antiguo programa de Ahorro Previo y exige que los postulantes cuenten con terreno propio. Implica un período de ahorro de 36 meses o la posibilidad de presentarse a las licitaciones bimestrales, un sistema que agiliza el acceso según la disponibilidad financiera de cada familia.

La cuota se actualiza también por CVS y se suma una tasa de interés según la categoría de construcción. Los requisitos contemplan:

– Personas solas o grupos familiares de entre 18 y 70 años.

– Ingresos desde dos salarios mínimos.

– Aplicación exclusivamente para vivienda única.

– Ser dueño del terreno o adquirirlo durante el período de ahorro, siempre con servicios básicos y expensas que no superen el 50% de la cuota base.

– No poseer otros inmuebles.

La solución habitacional recae sobre el propietario, que puede construir con un proyecto propio o con uno del IPV. Las superficies disponibles van desde 55 m² hasta 140 m², según las posibilidades económicas del postulante. En las alternativas de terminación, la vivienda debe tener entre un 55% y un 65% de avance de obra.

Tanto Mendoza Construye I como Construyo Mi Casa comparten un mismo objetivo: facilitar el acceso a una vivienda digna en un contexto donde el sueño de la casa propia parece cada vez más lejano para quienes no califican en el sistema financiero tradicional.

Para consultar más detalles, inscribirse o conocer llamados vigentes, se puede ingresar a la web oficial del IPV: www.ipvmendoza.gov.ar.