Según los reportes meteorológicos, desde el sábado y hasta el domingo de elecciones, el fenómeno podría presentarse.

Leves episodios de vientos moderados ya se hacen presente en la tarde de este viernes, pareciera ser que nos aproximamos a lo que los reportes del clima están anticipando; el fin de semana tendríamos presencia de viento y podría visitarnos durante el domingo electoral de las PASO.

Según el aviso de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas; anticipa que el sábado habrá aumento de la temperatura y grandes probabilidades de que durante la tarde y noche corra viento zonda. Se espera una máxima de 26 grados.

Misma situación se advierte en la tarde de hoy en la provincia de San Juan, según el medio «Tiempo de San juan» se espera que el fenómeno pueda presentarse también en la provincia vecina, lo que denota la seriedad del reporte que anuncia su presencia en la región montañosa.

Con unas elecciones cuestionadas; por si debían hacerse o no, parece que por capricho del destino, podríamos enfrentarnos al clima hostil de este viento durante el 12. No obstante todavía no hay ningún tipo de anuncio que prevea qué hacer en caso de presentarse. Hay que recordar que la norma general, establece suspender las actividades.

Por el momento no sabemos que sucederá ya que es un fenómeno improbable de predecir. Este domingo desde las 8 y hasta las 18, en Argentina deberemos votar en las primarias para puesto de senadores y diputado (nacional y provincial) y concejales.

