“Temor al kirchnerismo”: la explicación de Luis Caputo de por qué no llegan “los mejores 18 meses de la historia”

Siete meses después de anunciar que comenzaban “los 18 mejores meses de la historia” para la Argentina, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, explicó por qué ese escenario todavía no se concretó. Según señaló el funcionario, existen dos factores que demoraron el escenario que había planteado en abril: la prolongación del shock internacional y, principalmente, el temor a un regreso del kirchnerismo al poder.

En una entrevista con radio Mitre, Caputo reconoció que esperaba “que la situación internacional no fuera la que fue“, y remarcó que hay dos cosas que lo sorprendieron. En ese sentido, explicó que “una fue la prolongación del shock internacional y la violencia. Se duplicó prácticamente el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a niveles que no se veían. Por eso creció el riesgo país“.

El “temor” al regreso del kirchnerismo

Sin embargo, más allá de lo que explicó respecto del plano internacional, el análisis de Caputo puso el foco en el escenario político argentino y en las dudas que condicionarían las decisiones de los inversores. “También influye el factor interno, el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo“, aseveró. En ese sentido, el ministro dijo que no esperaba que una parte tan importante del mercado y de la sociedad mantuviera esa preocupación, ya que considera que el kirchnerismo representa un “proceso político terminado“.

Para explicar el peso que le atribuye a ese escenario, Caputo mencionó las tasas de interés implícitas que, según sostuvo, reflejan las expectativas del mercado. “Cuando vos ves la tasa del mercado implícita entre 27 y 28, poselecciones está casi en el 30%. Esto es un dato, más que incertidumbre, es temor al kirchnerismo“, aseguró.

En paralelo, el ministro relacionó esa percepción con las dificultades para reducir el riesgo país, que llegó a superar los 800 puntos básicos, cifra que él sostiene que responde a la preocupación de los inversores por la posibilidad de que Javier Milei no continúe siendo el presidente argentino después de las elecciones de 2027.

Caputo consideró que ese temor está sobredimensionado, aunque reconoció que su opinión no necesariamente coincide con la de quienes toman decisiones económicas.

En ese aspecto, Caputo cree que “ese temor está exagerado“, aunque reconoció que “no importa lo que pienso, sino lo que piensa la gente y el mercado“.

Estas declaraciones del ministro de Economía llegan luego de que el pasado 14 de abril, durante un encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), asegurara que el país atravesaría los mejores 18 meses de las últimas décadas.

En aquella oportunidad, el ministro vinculó ese pronóstico con una mejora de la actividad económica y una desaceleración de la inflación.