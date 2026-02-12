Search
Sacudón

Tembló fuerte en Chile y se sintió en Mendoza

Tuvo una magnitud de 6.1 en la escala de Richter.

La mañana de este jueves se vio sacudida por un sismo de considerable magnitud que puso en alerta a la región cuyana. El movimiento telúrico, que se extendió por varios segundos, fue percibido con especial fuerza en los edificios de altura del Gran Mendoza.

De acuerdo con los datos consolidados del INPRES (Argentina) y el Centro Sismológico Nacional de Chile, el evento ocurrió a las 10:34 horas.

El sismo tuvo su origen del otro lado de la cordillera, pero su energía se propagó con claridad hacia territorio argentino:

  • Magnitud: 6.1 en la escala de Richter.
  • Epicentro: Localizado en la región de Coquimbo, Chile, aproximadamente a 15 km al sureste del Parque Fray Jorge y cerca de la localidad de Punitaqui.
  • Profundidad: Se registró a unos 29-33 kilómetros, una profundidad relativamente baja que favoreció su percepción en la superficie.

