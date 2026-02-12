Tembló fuerte en Chile y se sintió en Mendoza

La mañana de este jueves se vio sacudida por un sismo de considerable magnitud que puso en alerta a la región cuyana. El movimiento telúrico, que se extendió por varios segundos, fue percibido con especial fuerza en los edificios de altura del Gran Mendoza.

De acuerdo con los datos consolidados del INPRES (Argentina) y el Centro Sismológico Nacional de Chile, el evento ocurrió a las 10:34 horas.

El sismo tuvo su origen del otro lado de la cordillera, pero su energía se propagó con claridad hacia territorio argentino: