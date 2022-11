La Dirección General de Escuelas, a través de la Coordinación General de Educación Superior (CGES), avanza a paso firme en la creación de la Tecnicatura Superior en Construcciones.

El proyecto, desarrollado con la colaboración de las autoridades de la escuela Pablo Nogués, fue presentado este miércoles ante referentes del ámbito técnico de la construcción y educativo superior, con el fin de promover un proceso de construcción compartido.

Durante el encuentro, y gracias al aporte de los diferentes actores, se analizó el trayecto propuesto y se visualizó su implementación en Nivel Superior para el período 2023/2024. La reunión se realizó en la escuela Nogués, y contó con la participación de la coordinadora General de Educación Superior, Emma Cunietti; la referente del área de Formación Continua Técnica de la CGES; Cecilia Di Blassi; el director de la escuela Pablo Nogués, Alberto Muñoz, y el regente, Ricardo Arias.

Los actores invitados a conocer y enriquecer la propuesta con su experiencia y experticia en el sector fueron las autoridades del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza; la diputada Laura Soto, que apoya la iniciativa desde sus comienzos, y representantes de los IES que dictan la carrera de Higiene y Seguridad en toda la provincia: 9-001, de San Martín; 9-007, de General Alvear; 9-015, de Valle de Uco; 9-006, de Rivadavia; 9-019, de Ciudad de Mendoza; 9-012, de San Rafael, y el Instituto Superior PT-164 Diocesano San José, de Malargüe.

“El mundo de la construcción es de los que más ha crecido, es un mundo dinámico”, destacó Cunietti, al hacer referencia a la constante actividad en el ámbito laboral y a las nuevas formas de construir que van ganando terreno y requieren de la actualización de los trabajadores del sector. “Por otro lado, tenemos que pensar en que la mitad de los chicos no terminan la secundaria, y que tenemos un gran nivel de desocupación en personas que tienen entre 18 y 25 años. En ese nivel de desocupación hay muchas personas que no tienen capacidad laboral y que hay que incorporar al mundo del trabajo. Algunos de ellos terminan sus secundarios en los CENS, muchos están apostando por eso, pero a una persona que terminó su bachillerato a los 21 años no le puedo pedir que para ser Maestro Mayor de Obra ingrese en 1° año de un colegio técnico”, explicó la coordinadora General de Educación Superior.

“Las personas que terminan un CENS o egresan de una escuela técnica y no quieren estudiar una carrera de grado necesitan otra opción que les brinde una inserción laboral rápida. No podemos tener un mundo educativo tan rígido en una sociedad tan dinámica porque trabajar en el ámbito de la construcción es trabajar en el ámbito del trabajo, en la inclusión de jóvenes que no están trabajando ni estudiando, y que necesitan una formación laboral accesible”, agregó la funcionaria.

La Tecnicatura Superior en Construcciones propone una formación en tramos, con acreditación de competencias por módulos. Está destinada a egresados de escuelas técnicas y de FPI y II, quienes en dos años podrán obtener un título de mando medio, y a personas interesadas en capacitarse en este rubro que ya trabajan y necesitan una certificación, o bien encuentran en la carrera una herramienta para insertarse en el ámbito laboral. “Además, con esta Tecnicatura estamos trabajando vacancias, porque empresarios de la construcción nos dicen que no encuentran gente capacitada para realizar determinadas tareas”, remarcó Cunietti, en referencia a la instancia previa del proyecto, durante la cual se indagó a referentes del sector de la construcción para conocer las competencias y capacidades que buscan en los perfiles profesionales.

En relación al trabajo realizado durante la reunión, Di Blasi explicó que “la idea era presentar una primera aproximación, un primer borrador de la Tecnicatura Superior en Construcciones, para trabajarlo en conjunto. Citamos a los IES que dictan la carrera de Higiene y Seguridad y a referentes del sector educativo de la construcción porque aportan su idoneidad, en sintonía con los perfiles requeridos para esta tecnicatura”.

A partir del encuentro y el trabajo compartido durante esta etapa de construcción del proyecto, los IES que evaluaron y aceptaron la propuesta para comenzar el proceso de reconversión y reasignación de recursos para incorporar la oferta en sus establecimientos para los ciclos 2023/2024 son los IES 9-007, 9-001, 9-019 y el Instituto Superior PT-164. “Es una deuda provincial tener una tecnicatura con estas características, que salga de lo que conocemos: trayectos largos, de tres años, sin escalones ni certificaciones intermedias. Lo importante de esta mirada es que está pensada por trayectos, los módulos que componen la tecnicatura podrán cursarse de manera autónoma para obtener certificaciones intermedias. Mirar a la Educación Técnica como un trayecto completo es una deuda pendiente y un factor de desarrollo importante de la matriz socio productiva”, concluyó la referente de Formación Técnica.

Fuente: Prensa DGE