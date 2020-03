Fútbol: te mostramos los ocho clasificados ordenados y los enfrentamientos

Se dieron a conocer los cruces y las canchas para los próximos enfrentamientos futbolísticos del Valle de Uco

Clasificados :

1 San Carlos, 2 Cordón del Plata, 3 Tunuyán Sport club, 4 Tres Esquinas, 5 El Fuerte, 6 El Zampal, 7 Pareditas, 8 Independiente

Los primeros cuatros tienen ventaja deportiva , es decir con el empate pasan de ronda.

Cruces : San Carlos vs Independiente, Cordón del Plata vs Pareditas, Tunuyán Sport club vs El Zampal, Tres Esquinas vs El Fuerte

Resta definir la cancha del partido a jugarse en Tupungato. Si no hay cambios, los partidos se jugarían en las siguientes canchas:

San Carlos : Tres Esquinas vs El Fuerte, y San Carlos vs Independiente

Tunuyán: Tunuyán Sport club vs El Zampal

Tupungato: Cancha a designar por el Cordón del Plata ahí jugará Cordón vs Pareditas

