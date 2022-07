En la última fecha del Turismo de Carretera (TC) los valletanos quedaron en los puestos 1 y 3 en la final.

La reciente fecha del Zonal Cuyano, se corrió en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, los integrantes del equipo Maggini; Luis (padre e hijo) ganaron la fecha quedando en primer y tercer lugar respectivamente.

Desde el inicio de la fecha del TC, la carrera fue dominada por Luis quien pasó la bandera a cuadros luego de los 14 giros en un tiempo de 20 minutos, 21 segundos y 818 centésimas.

“Es un auto increíble que respondió muy bien. No me voy contento porque no sé qué pasó con el pelotón de atrás, íbamos muy despacio y fue difícil mantener la distancia y esperamos que en la próxima carrera estén todos los autos y haya más rivalidad”, expresó Luis padre a Pasión Fierra, al finalizar la carrera.

Por su parte Luis (hijo) sostuvo: “Veníamos de mala racha acá y en el Tour Car. Tener este resultado en bueno a nivel emocional y deportivo. Hacemos lo imposible para ser los mejores nosotros, nuestro equipo y nuestros autos”.

El segundo puesto quedó para Fernando Secchi, otro de los protagonistas de siempre dentro del campeonato. Llegó a 477 centésimas del puntero.

“Luisito” Maggini –quien es el último campeón del TC Cuyano- completó el podio en un tercer puesto a más de un segundo en comparación de Luis.

