Tarjeta Alimentar en mayo: cuánto se cobra y quiénes la reciben

En mayo de 2026, la Tarjeta Alimentar seguirá pagando los mismos montos que en meses anteriores, ya que este beneficio no se actualiza automáticamente con la inflación ni con los aumentos de otras prestaciones de ANSES.

Los valores vigentes son:

Familias con 1 hijo : $52.250

: $52.250 Familias con 2 hijos : $81.936

: $81.936 Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este dinero se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la asignación correspondiente, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos que ya reciben otras ayudas sociales. En mayo, la cobran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años

con hijos de hasta 14 años Personas que cobran AUH por hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo

Madres con siete o más hijos que cobran una Pensión No Contributiva

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos. Se paga junto con la AUH u otras asignaciones y no requiere inscripción previa, ya que ANSES asigna el beneficio automáticamente según los datos del titular.