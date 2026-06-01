Tarifas de luz con descuento: quiénes pagarán menos en Mendoza

A partir de este lunes 1 de junio, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) puso en vigencia un recálculo en las tarifas de luz.

La medida redefine los cuadros tarifarios de las principales operadoras de la provincia, entre ellas Edemsa, Edeste y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

El ajuste responde a la aplicación de una bonificación extraordinaria diseñada por el Gobierno nacional con el objetivo de amortiguar el impacto del consumo eléctrico invernal en los hogares con menores recursos, según explica diario El Sol.

La novedad central en las boletas es un descuento adicional del 11,97% otorgado por la Secretaría de Energía de la Nación. Este beneficio se aplicará de manera exclusiva sobre los consumos registrados durante el mes de junio y alcanzará únicamente a los usuarios locales empadronados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, reemplazando a los topes de consumo previos y acoplándose a la asistencia estatal que estos hogares ya percibían.

Requisitos para acceder al beneficio extraordinario

Para quedar comprendido dentro del segmento alcanzado por esta bonificación, los usuarios mendocinos deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Acreditar ingresos familiares mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (equivalentes a $4.409.304, bajo los parámetros del Indec a abril de 2026).

Ser titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ser veteranos de la Guerra de Malvinas.

La sorpresiva medida nacional obligó a las distribuidoras eléctricas de la provincia a rediseñar contrarreloj sus esquemas de facturación. Tras una revisión técnica y legal, el EPRE homologó los nuevos cuadros para asegurar que la rebaja nacional impacte de forma directa y transparente en las boletas residenciales de los beneficiarios a lo largo de todo el mes.

En la otra vereda, la realidad es diferente: los usuarios mendocinos categorizados dentro del segmento de mayores ingresos, que no reciben ningún tipo de asistencia del Estado, no verán cambios en sus facturas durante junio.

El ente regulador ratificó que tanto para este grupo residencial de alto consumo como para las grandes demandas comerciales, se congelarán los valores que ya se venían pagando en mayo, extendiéndose esa misma vigencia, en principio, hasta fines de julio.