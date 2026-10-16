Tarifa eléctrica: el Gobierno mando a revisar el cálculo del VAD

A través del decreto 2161, el Poder Ejecutivo instruyó al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de realizar un chequeo técnico sobre las variables económicas empleadas para actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La meta central es verificar si la inflación real superó el margen técnico necesario para habilitar un nuevo ajuste en las boletas de luz.

La disposición gubernamental responde a la necesidad de recalcular ciertos factores de la tarifa que, en una primera instancia, se previeron con estimaciones y que ahora deben confrontarse con los datos concretos de inflación.

De acuerdo con el esquema regulatorio (Decreto 1680/2024), la cláusula de ajuste del VAD solo puede activarse si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra una oscilación, hacia arriba o hacia abajo, de al menos el 7%. En caso de que el EPRE confirme que la variación real cruzó dicho tope, quedará facultado para elaborar la propuesta formal con el nuevo esquema tarifario para las empresas distribuidoras de la provincia.

La medida no implica de manera directa un aumento de la luz ni fija porcentajes automáticos. Su único fin es exigir al ente regulador la verificación técnica de los requisitos exigidos por ley para el período correspondiente a agosto de 2026.

La audiencia pública y el marco legal previo

Este proceso de revisión se da tras el desarrollo de la audiencia pública del sector energético, un espacio donde usuarios y sectores interesados volcaron sus inquietudes respecto al VAD. Según el Gobierno provincial:

Las observaciones planteadas por el público se evaluaron en un dictamen técnico-regulatorio formulado por el EPRE, concluyendo que el trámite cumplió rigurosamente los marcos legales.

Como paso formal previo, la conducción del EPRE ya había aprobado la Resolución 152/2026, remitiendo el expediente completo a la autoridad provincial competente.

¿Qué es el VAD y cómo incide en el bolsillo?

El Valor Agregado de Distribución refleja el costo operativo y de mantenimiento necesario para llevar la electricidad hasta los hogares e industrias localmente.