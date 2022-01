Opinión. Risas, naturaleza, familia, mascotas y paz. Así podrían resumirse las horas previas al momento que le cambiaría la vida a Carlos Amieva y toda su familia. Un hecho violento que no deja de conmocionar al Valle de Uco.

Mientras la familia de Carlos dedica sus horas a su cuidado, la investigación sobre lo sucedido el pasado sábado en Tunuyán avanza. Sin embargo, especialistas en leyes aseguran que la carátula del hecho debería tener modificaciones, ya que las heridas sufridas por Carlos no solo son graves, si no que también podrían estar teñidas por el ensañamiento, un agravante no menor en un hecho de esta índole.

En otro aspecto, los recuerdos y la angustia se apoderan de los más cercanos al entrenador, pero también se aferran a la esperanza de que Carli pueda relatar en vida lo sucedido. Hace algunas horas se conocieron imágenes que erizan la piel. Se puede ver al camarógrafo disfrutar de algo tan sencillo como es la montaña, el agua, las mascotas y la familia en el Manzano Histórico. Se lo ve y se lo escucha alegre, tranquilo.

La imágenes fueron compartidas por su hermana Adriana, querida docente de departamento, quien por estas horas se encuentra plenamente al cuidado de su hermano. En la publicación de los videos Adriana titula «Tarde del sábado en Arroyo Grande. Escuchen !», como dejando librado al azar el análisis de ese momento, que en otras circunstancias sería un simple video de una tarde cualquiera. Lamentablemente no es así, allí se grafican las horas previas a un brutal episodio con un incierto desenlace.

Las reflexiones son innumerables, la empatía de la comunidad con lo sucedido se percibe. Por eso es que entre otras medidas, amigos y vecinos de la familia decidieron aportar dinero mientras dura la internación de Carlos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago al 2622668398 (Heliana Alejandra Mocayar). También se puede colaborar al CBU 0110530830053015991765.

Este sábado 15 de enero por la noche, se produjo el violento hecho en calle Yrigoyen de Tunuyán. Si bien no hay demasiados detalles del acontecimiento (se encuentra en investigación), aparentemente se dio una discusión de tránsito entre un automóvil donde viajaban dos jóvenes y otro donde viajaba Carlos.

Las primeras informaciones indican que el vehículo donde viajaban los jóvenes se adelantó y se frenó en frente del otro auto y se produjo un choque entre ambos. Fue ahí cuando se desató la golpiza que generó graves lesiones a Carlos Amieva, papá del reconocido jugador de vóley, Bautista Amieva.