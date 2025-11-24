Tanghetto, la banda de Octavio Bianchi Godoy, ganó un Latin Grammy

En un momento en que el tango se reescribe, se expande y dialoga con nuevas estéticas, Tanghetto vuelve a situarse en el centro de la escena cultural. Su triunfo no solo celebra dos décadas de trayectoria, sino que también legitima una búsqueda artística que supo unir tradición, tecnología y una visión profundamente contemporánea del género.

Desde su irrupción, Tanghetto abrió caminos y derribó prejuicios. Su primer disco, Emigrante (electrotango), vendió más de cien mil copias y obtuvo su primera nominación al Latin Grammy, marcando el inicio de un recorrido que llevaría al proyecto a presentarse en más de 300 ciudades de 32 países. En Argentina, la agrupación suma ocho nominaciones a los Premios Gardel, con dos estatuillas obtenidas, consolidando su peso dentro de la industria nacional.

Tanghetto no solo transformó la estética del tango: también amplió su dimensión social y política.

La banda fue parte del primer festival de tango queer en Argentina en 2007, en tiempos en que la agenda de diversidad recién comenzaba a tomar fuerza.

Su video Mente Frágil, que narra una historia amorosa entre dos mujeres, llegó a MTV mientras otros canales evitaban difundirlo.

“El tango que hacemos nosotros le llega a gente que es ajena al género. Y a partir de nuestra música, pueden empezar a interesarse más”, afirma Masri, sintetizando la filosofía del proyecto.

Entre los protagonistas de este logro se destaca el mendocino Octavio Bianchi Godoy, cuyo trabajo en violín se volvió fundamental en la estética renovada de Tanghetto. Este reconocimiento también pone de manifiesto la importancia de apoyar y promover la cultura local, permitiendo que artistas como Bianchi Godoy sigan creciendo y compartiendo su música con el mundo.

El reconocimiento coincide además con la distinción otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que nombró a Tanghetto como Referente Cultural Destacado 2025, subrayando su rol como embajador del tango del siglo XXI.