Talleres de idiomas, cerámica y tecnología: la agenda de agosto en los coworkings de la Ciudad

Los coworking de la Ciudad de Mendoza renovaron su agenda para agosto con una serie de talleres pensados para quienes buscan aprender algo nuevo, desarrollar una actividad o simplemente compartir un espacio con otras personas.

Las propuestas se desarrollan en dos puntos: el coworking de Casa Central, ubicado en 9 de Julio 500, y el espacio del CAM de la Cuarta Sección, en avenida San Martín 2981. Ambos cuentan con internet, climatización, pizarras, equipamiento digital y sectores para trabajar o estudiar de manera individual o grupal.

En el coworking de la Cuarta Sección se dictan talleres de italiano e inglés los martes y jueves. Las clases de italiano son de 9 a 10.30, mientras que las de inglés se realizan de 10.30 a 12. El objetivo es trabajar la expresión y comprensión oral y escrita en un espacio dinámico. El valor mensual es de $25.000 y las inscripciones se realizan al 2616592889.

En Casa Central, la oferta es más amplia. Los lunes, de 17 a 19, se puede participar del taller de aura-cerámica, una propuesta en la que los participantes aprenden a modelar piezas como tazas, cuencos o pequeños jarrones. La actividad incluye materiales y herramientas y tiene un costo de $15.000 por clase o $48.000 por cuatro encuentros.

También hay opciones para quienes quieran acercarse al idioma japonés. Los martes, de 16 a 17.30, se realiza un taller de conversación con un hablante nativo, destinado a quienes ya cursaron el nivel básico. El valor es de $30.000. Los miércoles, en tanto, funciona un curso de japonés para principiantes adultos, de 15 a 17, con un costo mensual de $49.000.

Otra de las propuestas es Sobremesa, el club de juegos de mesa que se reúne los miércoles desde las 17. La actividad es libre y gratuita y está abierta a personas de distintas edades.

Para quienes prefieren las actividades manuales, durante agosto también se dictará un taller de macramé. Comienza el viernes 17, de 17 a 19, y no requiere experiencia previa. El valor es de $15.000 e incluye los materiales.

Además, habrá propuestas vinculadas con la sublimación, el diseño y las nuevas tecnologías. El sábado 8 de agosto se realizará un taller de sublimación, mientras que el sábado 29, de 11 a 13.30, tendrá lugar una charla sobre Inteligencia Artificial aplicada al diseño y al rubro textil.