Talleres 2026: Tupungato abrió las inscripciones y tenés opciones 100% gratuitas

La Municipalidad de Tupungato confirmó la apertura de inscripciones para los Talleres Municipales 2026, una iniciativa que cada año convoca a cientos de vecinos interesados en capacitarse y desarrollar nuevas habilidades. La propuesta incluye espacios gratuitos de formación, creatividad y desarrollo personal para distintas edades y en diversos distritos del departamento.

Desde la Dirección de Cultura señalaron que, ante la alta demanda de consultas sobre fechas y modalidades, ya quedó habilitado el registro para quienes quieran sumarse a las actividades que comenzarán en las próximas semanas.

La oferta está organizada en distintas áreas:

Oficios y formación laboral

Corte y Confección, Maquillaje Artístico y Social, Peluquería y Uñas forman parte de las capacitaciones orientadas a la salida laboral y al fortalecimiento de emprendimientos personales.

Artes y manualidades

Se dictarán talleres de Amigurumi, Cerámica, Macramé, Pintura y Tejido a dos agujas y crochet, propuestas que año tras año tienen alta participación por su enfoque creativo y recreativo.

Danzas

La grilla incluye ritmos para todos los gustos: Andinas, Árabes, Contemporáneas, Españolas, Folklóricas, Latinas, Urbanas y Zumba, con clases pensadas tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia.

Música

En el área musical habrá formación en Batería, Canto coral, Canto individual, Guitarra, Percusión, Teclado y Ukelele, con espacios destinados a niños, jóvenes y adultos.

Arte visual

También se suma el taller de Fotografía, una de las propuestas que más creció en los últimos años.

Cómo inscribirte

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Dirección de Cultura, ubicada en calle 9 de Julio 175, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Para consultas, podés comunicarte al 2622 643116 o acercarte directamente a la oficina en el horario establecido.

Con una amplia variedad de disciplinas y acceso gratuito, los Talleres Municipales vuelven a posicionarse como una herramienta clave para el aprendizaje y la integración comunitaria en Tupungato.