Search
Instagram Facebook Twitter
ciudad
CIUDAD

Taller gratuito de branding y comunicación digital para organizaciones sociales

La Ciudad de Mendoza brindará una capacitación destinada a fortalecer la identidad y la presencia digital de las OSC.

La Ciudad de Mendoza invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar en un taller gratuito, organizado por el área de Vinculación Comunitaria y el Espacio de Convergencia Social (ECoS). La capacitación se realizará el jueves 16 de octubre, de 18:30 a 21:00, en ECoS, ubicado en Perú 1530 de Ciudad.

La propuesta busca ofrecer herramientas para que las OSC fortalezcan su identidad institucional y mejoren su comunicación digital. Durante la jornada, se abordarán conceptos de branding, construcción de marca, identificación de públicos y gestión de percepciones.

Además, se brindarán estrategias para optimizar el uso de redes sociales, planificar contenidos, emplear hashtags de manera efectiva y aprovechar recursos como WhatsApp Business, con el fin de potenciar la presencia digital de cada organización.

La actividad es gratuita y con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa. El objetivo es acompañar a las organizaciones locales en el desarrollo de una comunicación coherente y profesional que potencie el impacto de sus acciones en la comunidad.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozacapacitaciónOrganizaciones de la Sociedad Civiltaller gratuitobranding

+ Noticias

Datos oficiales

Un fuerte sismo sorprendió a los mendocinos durante la siesta: de cuánto fue y dónde fue el epicentro

Por: Redacción NDI

Llega a su fin

La Voz Argentina: así fue la primera final

Por: Agustin Zamora

7 kilómetros

Más de 160 valientes desafiaron la Épica Race en Tupungato: una carrera extrema que dejó huella

Por: Redacción NDI

Es histórico

Cabo Verde hizo historia y jugará el Mundial 2026

Por: Agustin Zamora

informe nacional

Cuánto cuesta llenar el changuito en Mendoza: el estudio que revela las provincias más caras del país

Por: Redacción NDI

sistema de salud

Los hospitales públicos de Mendoza triplicaron su recaudación: creció 303% el cobro a obras sociales

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter