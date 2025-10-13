Taller gratuito de branding y comunicación digital para organizaciones sociales

La Ciudad de Mendoza invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar en un taller gratuito, organizado por el área de Vinculación Comunitaria y el Espacio de Convergencia Social (ECoS). La capacitación se realizará el jueves 16 de octubre, de 18:30 a 21:00, en ECoS, ubicado en Perú 1530 de Ciudad.

La propuesta busca ofrecer herramientas para que las OSC fortalezcan su identidad institucional y mejoren su comunicación digital. Durante la jornada, se abordarán conceptos de branding, construcción de marca, identificación de públicos y gestión de percepciones.

Además, se brindarán estrategias para optimizar el uso de redes sociales, planificar contenidos, emplear hashtags de manera efectiva y aprovechar recursos como WhatsApp Business, con el fin de potenciar la presencia digital de cada organización.

La actividad es gratuita y con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa. El objetivo es acompañar a las organizaciones locales en el desarrollo de una comunicación coherente y profesional que potencie el impacto de sus acciones en la comunidad.