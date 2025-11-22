Taller “De Incluir a Convivir”: una propuesta para líderes

La Ciudad de Mendoza convocó a líderes y referentes de Recursos Humanos a participar del taller “De Incluir a Convivir. Prácticas Cotidianas de Liderazgo Consciente”, una actividad pensada para fortalecer equipos de trabajo desde una mirada más humana e inclusiva. La jornada se realizará el jueves 27 de noviembre, de 17.30 a 20, en el Espacio de Convergencia Social (ECoS), ubicado en avenida Perú 1530.

La propuesta forma parte de las acciones previas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y busca promover una cultura organizacional que contemple la diversidad y la convivencia diaria.

El encuentro estará a cargo de Mauricio Bustos, coach ontológico profesional, quien trabajará con los asistentes a través de exposiciones, dinámicas participativas y espacios de reflexión diseñados para incorporar prácticas concretas en entornos laborales.

La actividad tiene cupos limitados y requiere inscripción previa. Se trata de una capacitación arancelada destinada a quienes deseen profundizar en nuevas formas de liderazgo y mejorar la experiencia de sus equipos.