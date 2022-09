La joven formará parte del conjunto de argentinos que representarán al país en un trail internacional en Tailandia.

Días atrás, Ailín participó en el Sudamericano que se corrió en San Juan y durante esta tarde se conoció la decisión de la “Comisión Trail Montaña y Ultradistancia”, de convocarla a ella y a tres jóvenes más, para el evento a desarrollarse del 11 al 14 de noviembre en la ciudad de Chiang Mai.

En su primera participación en la competencia de San Juan, la sancarlina quedó posicionada como la tercera mejor en Kilómetro Vertical. Tanto ella como los demás competidores, se enfrentan al desafío de participar en Tailandia, no obstante deberán lidiar con la tarea de costear los gastos para poder ser parte.

Desde la comisión que los nuclea, sostuvieron que la confirmación es hasta el 15 de septiembre por lo que el objetivo no es nada fácil y consta solo de días para poder contar con 300 mil pesos. El viaje es autofinanciado (pasajes, viáticos, traslados, etc.) No obstante, cuentan con los papeles que los habilita a viajar.

La oportunidad de estos representantes de Mendoza de viajar es muy importante ya que compartirán con una extensa lista de personas del Argentina que estarán allí y que forman parte de la designación de la Confederación Argentina de Atletismo.

Con un final que esperamos sea favorable para los competidores que deben gestionar el viaje, las personas convocadas son: Juan Pablo Sánchez, Tomás Lifona, Ailín Funes y Carlos Becerra (suplente en long distance).

