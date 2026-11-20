La escuela 1-330 Pascual Toso, ubicada en el distrito de Barrancas, Maipú, sumó nuevos espacios para su comunidad educativa. El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, inauguró este viernes un salón de usos múltiples (SUM), un playón deportivo y distintas mejoras edilicias que demandaron una inversión provincial cercana a los $500 millones.

La intervención principal fue la construcción de un espacio cubierto de casi 300 metros cuadrados, que incluye una cancha de vóleibol. La incorporación permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades de Educación Física durante el invierno y contar con un lugar para actos escolares, reuniones y encuentros institucionales durante todo el año.

A esto se suma un playón deportivo exterior equipado para distintas disciplinas y actividades recreativas. La escuela también recibió pelotas, redes de vóleibol y elementos para los arcos de fútbol.

Los trabajos incluyeron además mejoras en el acceso al establecimiento, ubicado sobre la ruta 14, y una intervención en el sistema eléctrico del edificio. Según informó la Dirección General de Escuelas, la inversión fue financiada íntegramente con fondos provinciales y alcanzó a más de 500 estudiantes.

Durante la inauguración, García Zalazar señaló que las obras responden a un compromiso asumido con la comunidad educativa de una zona rural. También destacó la entrega de carros tecnológicos y sostuvo que ya se completó la distribución de estos equipos en las escuelas de Maipú, con plataformas, licencias y capacitaciones para su utilización de cara al ciclo lectivo 2027.

La directora del establecimiento, Adriana Salinas, valoró tanto la ampliación edilicia como la incorporación de tecnología, especialmente por tratarse de una escuela rural. Según expresó, los nuevos espacios permitirán fortalecer las actividades educativas y los encuentros de la comunidad.

La obra había sido anunciada en mayo de este año, cuando registraba un avance cercano al 90% y tenía una inversión prevista de $380 millones. Finalmente, el monto informado durante la inauguración se acercó a los $500 millones, una diferencia que refleja la actualización de la inversión durante la ejecución de los trabajos.