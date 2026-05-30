Tadeo García Zalazar encabezó el primer encuentro de Rectores de IES en San Carlos

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, participó este viernes en el Primer Encuentro de Rectores de Institutos de Educación Superior, que se desarrolló en el IES 9-015 de La Consulta, San Carlos, y contó con la participación de los equipos de gestión de todos los institutos de la provincia, tanto estatales como privados.

Este encuentro tiene como fin crear una instancia estratégica de articulación y diálogo, un espacio para compartir novedades, proyectar el segundo semestre, fortalecer líneas de acción comunes y seguir consolidando una cultura institucional basada en la mejora continua, la innovación y la calidad educativa.

Durante la jornada, García Zalazar sostuvo que hay que alinear la oferta con la demanda y vincularla al medio productivo de la provincia. “Sin resignar calidad y mejorando nuestros índices de ingreso, permanencia y promoción, necesitamos mejorar los indicadores de nuestros estudiantes de los IES, poniendo el foco en la innovación y la calidad, y generando un sistema que fortalezca los proyectos colectivos”, observó el ministro.

En este sentido, el titular de la DGE invitó a todos los rectores a generar una Educación Superior vinculada al desarrollo y al empleo, alineando carreras y formación con las demandas reales. “El desafío también pasa por mejorar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, sosteniendo calidad e incorporando innovación. Los mejores resultados aparecen cuando hay planificación, objetivos claros y una visión compartida sobre hacia dónde tiene que ir el sistema educativo”, expresó.