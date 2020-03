SUTE reclama medidas urgentes por ola de calor

Desde el SUTE se reclama que se tomen las medidas necesarias urgentes para asegurar las condiciones de salud y de aprendizaje de estudiantes y trabajadores/as de la educación

Ante la ola de calor que atraviesa nuestra provincia y otras regiones del país. Esto incluye la suspensión de clases, como en la provincia de Río Negro.

“Las escuelas de nuestra provincia, en su mayoría, no sólo no reúnen las condiciones necesarias para enfrentar los efectos de una ola de calor en nuestra salud, sino que potencian sus aspectos perjudiciales: no son espacios frescos (no poseen ni refrigeración ni ventilación); concentran gran cantidad de personas en espacios reducidos; no posibilitan suficiente acceso a agua para hidratarse; etc. La precariedad de nuestras escuelas y jardines, con salas superpobladas en muchos casos, hacen más peligrosa la ola de calor y no permiten ningún proceso de aprendizaje productivo. Esto se potencia aún más cuando hacemos doble turno y/o debemos recorrer diversas distancias, de una escuela a otra. Ya hemos recibido informes de estudiantes y trabajadores/as descompuestos/as en varias escuelas.»

También instamos a los principales funcionarios de la DGE a que constaten personalmente la enorme diferencia de condiciones entre sus despachos y las escuelas

