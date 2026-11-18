Durante la tarde de este martes un camión y su acoplado quedaron atravesados en una intersección de Tupungato luego de una maniobra de giro que terminó con el vehículo pesado y su acoplado formando una “V” sobre la calzada. Parte del acoplado también terminó desplazado hacia la vereda.

El episodio ocurrió alrededor de las 17, en el cruce de calles La Carrera y Correa, frente a la Subcomisaría San José. El camión, un Scania 113, circulaba de oeste a este por La Carrera y, al intentar girar hacia el sur, habría sufrido una aceleración involuntaria, según manifestó su conductor.

Ante esa situación, el chofer realizó una frenada brusca que provocó el desplazamiento del acoplado hacia la vereda, mientras que el camión quedó atravesado sobre la calle.

En el lugar intervino personal de Policía Vial. Cabe resaltar que el dosaje de alcohol al conductor se encontraba pendiente al momento de realizarse el reporte.