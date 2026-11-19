Momentos de tensión se vivieron este viernes por la tarde cuando un colectivo de larga distancia se incendió en plena ruta 40, en la localidad de Agrelo, Luján de Cuyo. Debido al incidente, se debieron desplazar al lugar dotaciones de Bomberos.

El episodio fue reportado pasadas las 18.30, en la zona de la Ruta 40 y el carril Barrancas, donde un colectivo de la empresa Cata se incendió cuando realizaba un viaje de larga distancia. Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Luján.

Según el reporte, las personas que se encontraban en el vehículo realizaron la evacuación por sus propios medios. La escena quedó captada en un video filmado desde otro vehículo que pasaba por la zona.

La información oficial indica que, en principio, no se registraron personas lesionadas. Por el momento, las causas que originaron el incendio son materia de investigación.

Un colectivo se incendió y generó tensión en los pasajeros