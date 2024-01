Suspendieron las obras de Cerro Amarillo por incumplimiento de normas ambientales

Este martes se conoció que se suspendieron los trabajos en Cerro Amarillo. El pasado 22 de diciembre el ex senador provincial del FIT, Lautaro Jimenez, presentó una denuncia en la Fiscalía de Estado y la Dirección de Recursos Naturales de Renovables aportando videos que mostraban topadoras y retroexcavadoras modificado el curso de un afluente del Río Salado y dañando vegas (humedales) lindantes al mismo, con la intención de construir un camino.

A raíz de esto, la Dirección de Protección Ambiental (DPA) envió una inspección al lugar que constató los hechos y ordenó la paralización de las obras. En el Acta 1.591 de la DPA de fecha 23 de diciembre de 2023 constaba que “se observa maquinaria vial como topadoras (…), y retroexcavadoras” y concluye que “la empresa no solicitó autorización para la apertura del camino. El camino abierto no presenta estudio de impacto ambiental previo. (…) La empresa no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto N° 3 de la DIA que establece que cualquier desviación o modificación de las condiciones evaluadas en el Imp. de evaluación amb. original deben ser informadas a la autoridad.”

Mientras que en el Acta 1.249 del Director de Minería de fecha 23 de Diciembre de 2023, se indica también “que el Sr. Encargado de Maquinarias en obra no firma la presente por ausentarse voluntariamente del lugar. No respondiendo ni deteniéndose por llamados en la ruta prov. 222”. Los cruces sobre del arroyo El Desecho no fueron tampoco informados previamente al Departamento General de Irrigación. A partir de esto, las autoridades provinciales intimaron a la empresa Wincul S.A. que en el término de siete días presentase “informe con el detalle constructivo de la traza del camino, su georefenciación y su ponderación ambiental”.

El descargo presentado por la empresa, afirma que los trabajos desde el Norte por ruta 222 estaban planteados como una posibilidad en el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a partir de una presentación realizada por la misma en octubre de 2011. Pero en la Manifestación Específica de Impacto Ambiental (MEIA) sobre el recurso hídrico presentada el 26 de junio de 2014 se desdicen de esta posibilidad, afirmando que no construirán ningún camino ya que trasladarían materiales en helicópteros. Esta traza desde el norte, no figuraba en la DIA emitida el 29 de agosto de 2014. Además en su declaración jurada presentada ante la DPA en noviembre de 2022, presentaron un mapa que declaraba otro camino, que conducía al emplazamiento del proyecto es por el sur. Por lo cual ninguna autoridad provincial estaba informada de estas obras.

Consultado al respecto, Jimenez explicó que “la empresa procedió a la realización de estas obras sin informar previamente a Irrigación ni a la Dirección de Protección Ambiental, basándose en una presentación del 2011 en la que afirmaban que esta traza del camino era una posibilidad. Una posibilidad que ellos mismos habían descartado en la MEIA y la DIA de 2014, así como en la declaración jurada presentada en 2022, que fue clave para su aprobación en la Legislatura, donde marcaban un camino por el sur”.

“No se trata para nosotros de un incumplimiento menor”, añadió Jimenez. “La empresa utilizó procedimientos para atravesar este arroyo que no eran los que había propuesto en un proyecto, e implicaron un mayor impacto sobre el curso de agua y los humedales circundantes. No podemos descartar que eso haya motivado a la empresa a no informar debidamente a las autoridades de los cambios en las obras que se disponía a hacer. Pero si la empresa repitiese este tipo de consideraciones y procedimientos arbitrarios en las perforaciones previstas por el proyecto de exploración, estaríamos ante un caso más grave todavía.

Por ello el referente de la izquierda, explicó que realizará una nueva presentación ante la Dirección de Protección Ambiental, solicitando aclaraciones en relación a las medidas dispuestas.