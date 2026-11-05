Suspendieron las clases en un departamento de Mendoza por el viento Zonda

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión preventiva de las clases presenciales en Malargüe durante los turnos vespertino y nocturno de este jueves 5 de noviembre, debido a la presencia de viento Zonda en la zona.

La decisión se tomó a partir de la Alerta Amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los pronósticos vigentes y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa ante las condiciones meteorológicas.

Durante la jornada, los establecimientos educativos deberán continuar con sus actividades de manera virtual mediante la plataforma Aulas EduTec, siguiendo los protocolos establecidos por la Dirección General de Escuelas. La disposición comprende a todas las instituciones educativas del departamento.