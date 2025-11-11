Suspendieron las clases en un colegio por una fuerte amenaza

Este martes suspendiero las clases en el Colegio Corazón de María de Ciudad, tras recibir un grave y explícito mensaje de amenaza dirigido a los estudiantes. Las autoridades del establecimiento, situado en calle Coronel Rodríguez 853, recibieron un correo electrónico intimidatorio que obligó a cancelar las clases presenciales.

El mensaje, de índole violenta, se identificaba como proveniente de un “grupo anti-católicos”. “Bonum noctis, somos unos grupos anti-católicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza”, comenzaba el texto recibido.

La amenaza detallaba la intención de perpetrar un atentado con armas de fuego en la institución. El correo continuaba: “Mañana, martes 11 de noviembre, estaremos en el Colegio Corazón de María e iremos en un transcurso de 7:15 AM a 4:00 PM con 2 de nuestras AK-47 y un fusil M4A4 para entregarle al diablo y a nuestro señoras todas las almas posibles”.

Como medida preventiva, la Policía e Infantería se hicieron presentes en la zona del colegio poco después de las 7 de la mañana para custodiar el perímetro.

Este incidente se suma a una serie de amenazas recientes que afectaron a instituciones religiosas en la provincia. La semana pasada, la Universidad Católica Argentina (UCA), también en Mendoza, fue blanco de una situación similar.

La UCA comunicó que, tras recibir una amenaza por correo electrónico, se activó inmediatamente el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad y Justicia. El resultado fue el desalojo de los edificios de la universidad y de sus niveles primario y secundario.