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Suspendieron las clases del turno tarde en una zona de Mendoza por viento Zonda

Las autoridades gubernamentales y de educación tomaron la decisión de suspender la clases en un punto de la provincia

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 7 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en tarde.

Esto es para las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Uspallata. Mientras que, en el resto del departamento de Las Heras y la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

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