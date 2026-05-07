Suspendieron las clases del turno tarde en una zona de Mendoza por viento Zonda

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 7 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en tarde.

Esto es para las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Uspallata. Mientras que, en el resto del departamento de Las Heras y la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.