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Suspendieron las clases del turno tarde en un departamento de Mendoza por viento Zonda

La medida se extenderá para el turno tarde en uno de los departamento de la provincia de Mendoza

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este viernes 8 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales.

Esto se dio para los turnos mañana y tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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