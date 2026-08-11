Suspendieron el partido de River en Colombia: cuándo se jugaría

El partido que iba a enfrentar a River con Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá quedó suspendido debido a las consecuencias del terremoto que sacudió varias localidades de ese país este lunes.

La decisión va en línea con lo anunciado para el fútbol de ese país, donde se suspendieron los partidos domésticos de toda esta semana. El encuentro estaba pautado para este miércoles a las 21:30, por la ida de los octavos de final.

Independiente Santa Fe vs. River Plate fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano.



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“La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia”, señaló la organización.

Señalaron que “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) y Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)”.