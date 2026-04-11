Suspendieron a la cadena líder de supermercados en el Valle de Uco: qué sucedió

La empresa Millán S.A., propietaria de la cadena Átomo Supermercados, fue nuevamente sancionada por el Gobierno provincial tras comprobarse diferencias entre el precio exhibido en góndola y el cobrado en caja (una práctica considerada ilegal por la normativa vigente). La multa asciende a 375 mil pesos y quedó firme tras su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución fue confirmada por el Ministerio de Producción, encabezado por Rodolfo Vargas Arizu, luego de una inspección que detectó la irregularidad en un producto específico (el mismo presentaba un valor distinto según el lugar de consulta dentro del comercio).

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, que logró comprobar la infracción mediante una “triple constatación” (incluyendo listado de precios, ticket de compra y verificación directa en góndola). Esta práctica viola las leyes de lealtad comercial y competencia, ya que perjudica tanto a los consumidores como a otros comercios que cumplen las reglas.

Si bien la infracción fue detectada el año pasado, la sanción ya había sido aplicada en septiembre, pero la empresa decidió apelarla (argumentando su revisión en instancias administrativas). Sin embargo, el Ejecutivo provincial concluyó que no se aportaron nuevas pruebas suficientes, por lo que resolvió ratificar la multa, que ahora quedó vigente.

Este no es un caso aislado: la firma ya registra antecedentes por maniobras similares (lo que refuerza la gravedad del hecho y la reiteración de la conducta). La situación vuelve a poner en agenda la importancia de los controles y la transparencia en los precios al consumidor.