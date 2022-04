¡Semana de sushi! Semana Santa suele ser una de las festividades más esperadas por el público debido a que significa una pausa de 4 días en las actividades cotidianas. Para los argentinos, esta pausa suele ser en su mayoría un viaje familiar o días llenos de fe, esperanza y encuentros.

Desde el 14 al 17 de abril se disfrutarán días colmados de actividades y celebraciones donde fieles y familias se reúnen para vivir la conmemoración anual de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.

El hecho de no comer carne para esta fecha especial es una de las tradiciones más extendidas, aunque a veces resulte exagerada e infundada. Para estos días, los feligreses católicos evitan comer carne para “privarse” en tiempos de duelo por la muerte de Jesucristo hasta su resurrección (el domingo).

INARI SUSHI – Paula y Valeria Gris

En NDI te mostramos la mejor opción de sushi en el Valle de Uco para que puedas disfrutar de un encuentro especial donde se fusiona calidad y el mejor de los sabores orientales.

Paula Gris (36) y Valeria Gris (31) son dos hermanas oriundas de Tunuyán que decidieron unir sus pasiones, Paula es Técnica Superior en Gastronomía y Valeria nutricionista, con el objetivo de fundar su propia empresa de sushi en el Valle de Uco.

Desde hace 8 años Paula se capacita en el mundo del sushi. Sus inicios fueron a través de un curso con un sushiman en San Rafael, para luego perfeccionarse de la mano de Iwao Komiyama.

“En Tunuyán no había nadie que hiciera sushi, era un mercado totalmente virgen. Me encantó aprender, saberlo hacer, pero al principio me daba miedo ejecutarlo porque no sabía que repercusión podía tener” cuenta la joven cheff.

La vida de Valeria también está ligada a la alimentación, por eso juntas decidieron emprender: “Yo soy más corajuda, la convencí a Paula y así nos largamos”.

Ambas reconocen que les encanta la gastronomía, sobre todo si uno lo hace del corazón. “Nosotras amamos lo que hacemos” expresan animadas las hermanas Gris.

El Valle de Uco ha crecido a pasos agigantados en cuanto al consumo de sushi. Si bien en un primer momento los comensales se mostraban resistentes a este nuevo sabor hoy en día son cada vez más familias las que eligen un box de sushi ante una pizza o los tradicionales lomitos.

Inari Sushi ofrece una amplia variedad de opciones en roll para el fin de semana. Viernes y sábados toman pedidos hasta las 19hs que luego un delivery (que es justamente su hermano Germán) distribuye.

Basada en la calidad de sus productos y en el trabajo en equipo esta empresa familiar se ha convertido en una de las mejores opciones a la hora de elegir un menú distinto y especial.

Cabe destacar que las hermanas Gris preparan sushi cocido especial para embarazadas y niños. También ofrecen a sus clientes sushi vegetarianos.

Contacto: 2622-528362