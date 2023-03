Ya está listo en Amazon Prime LOL: Last One Laughing Argentina, el nuevo show de comedia conducido por Susana Giménez a dúo con Grego Roselló.

Sobre su nuevo show, Susana Giménez habló con Guido Zaffora de Intrusos (América TV) y reveló algunos detalles importantes sobre este esperado lanzamiento de este nuevo formato de reality que a la vez es una serie y ya tiene está disponible su primer cápitulo.

«Sí, necesita reírse la gente. Después de la última risa fue el mundial», comentó la diva de los argentinos. Susana se dejó seducir por este proyecto por que lo vio como algo fuera de lo común a lo que había hecho durante toda su carrera.

«Era una cosa diferente, era en streaming, me parece que es el futuro y tenemos que ayiornarnos porque sino la gente de la TV, ¡Chau! (pulgares para abajo)», expresó la presentadora.

«En Argentina hay un equipo que se prepara para ganar otra copa más. ¡Llega LOL Argentina! Un nuevo formato de reality: 1 casa, 10 talentos de la comedia y 6 horas de competencia como nunca viste antes. Un gran battle royale de la risa«, agregó la cuenta oficial del programa.

Para ganar LOL Argentina, los participantes no podrán reirse durante 6 horas. Es todo un desafío.

La categórica respuesta de Susana Giménez cuando le preguntar por hacer cine

Guido le consultó a la diva sobre su futuro y proyectos para el cine. Sin mucha vuelta, Susana fue muy clara con el periodista:

«Estamos en eso, pero, de eso no puedo hablar. Me lo pidieron por favor. Se me escapan las cosas. Soy bocana, pero no. ¡Estamos en eso», aseveró Susana Giménez.