Supremacistas sudafricanos lanzaron un peligroso mensaje contra los blancos

El pasado 31 de julio el partido, de ultra izquierda, Luchadores por la Libertad Económica tuvo un encuentro muy convocante en Sudáfrica.

Allí, su líder Julius Malema hizo declaraciones bastante llamativas y algo preocupantes. Por un lado, el político sudafricano aseguró que se identifican con Rusia y los ideales de Putin.

Por otro lado, siendo quizás lo más preocupante, el actual asambleísta nacional impulsó un viejo cántico que proviene de la época del Apartheid.

Dicho canto, repetido en esta ocasión por los miles de presentes, dice “Kill the Boer, kill the farmer”. Esto significa, en pocas palabras, mata al blanco mata al granjero, pues los Boer son aquellos inmigrantes que llegaron a colonizar y cultivar en las tierras africanas, y que por supuesto dejaron a su descendencia en ese país.

Lo que claramente se relaciona con un fuerte impulso a lo que podría ser un genocidio, que ya empezó con el asesinato de un granjero de nombre Theo Bekker de 79 años. Así lo informó La Gaceta de la Iberosfera.

Benny Johnson, reconocido columnista político del New York Times, fue el encargado de hacer conocido el siguiente vídeo por lo que se viralizó el cántico:

Shocking video shows South Africa’s black party singing “kill the Boer (Whites), kill the White farmer”



This is all downstream from the rotten secular religion of wokeness and CRT plaguing America today.



You have been warned.



WATCH.



