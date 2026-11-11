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Enfrenta a Estudiantes

Supercopa Argentina: con su ilusión a cuestas, Independiente Rivadavia viajó a Córdoba en búsca de una nueva estrella

La Lepra accedió a la final tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025. Enfrente estará Estudiantes, que fue el ganador del Trofeo de Campeones. El partido se jugará en el estadio de Belgrano, el jueves a partir de las 20.

El plantel de Independiente Rivadavia partió rumbo a Córdoba, donde este jueves enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, con la ilusión de sumar otro título y agregar una nueva estrella a su camiseta.

La delegación emprendió el viaje después del entrenamiento matutino y el almuerzo en el estadio Bautista Gargantini. Los jugadores y el cuerpo técnico se trasladaron con confianza de cara al encuentro, que se disputará desde las 20 en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano.

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a esta definición como campeón de la Copa Argentina 2025 y buscará aprovechar una nueva oportunidad de pelear por un título. Del otro lado estará Estudiantes de La Plata, ganador del Trofeo de Campeones 2025.

La probable formación de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti todavía no tiene definido el equipo titular para enfrentar al Pincha. Por el momento, los únicos jugadores descartados son Luciano Gómez y Maxi Salas, que se pierden el choque decisivo por sendas lesiones.

Con el equipo casi confirmado, la principal duda está en la zaga central, donde Berti deberá resolver si apuesta por Leonard Costa o Sheyko Studer para acompañar a Villalba.

De este modo, una posible formación de Independiente Rivadavia sería con Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa o Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori.

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