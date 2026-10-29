Superclásico: la impactante diferencia que marca el historial en la Bombonera

El Superclásico argentino no necesita demasiadas presentaciones, pero cuando la pelota rueda en La Bombonera, los números cuentan una historia que alimenta el orgullo de los hinchas de Boca Juniors.

En la previa de una nueva edición frente a River Plate, el historial en el mítico estadio xeneize deja una diferencia contundente: el Xeneize manda y el Millonario corre desde atrás.

Este domingo, desde las 15, el conjunto azul y oro recibirá a la banda en uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. Más allá del presente de ambos equipos, la estadística en el Alberto J. Armando ofrece un dato difícil de ignorar para el eterno rival.

Desde la inauguración del estadio, en 1940, Boca y River disputaron 106 partidos oficiales en La Bombonera. El balance favorece claramente al dueño de casa, que consiguió 48 victorias, contra apenas 23 triunfos del equipo de Núñez. Los 35 encuentros restantes terminaron en empate.

La diferencia es de 25 partidos ganados a favor del Xeneize, una brecha que refleja el peso histórico de su localía en el duelo más importante del país.

Pero el dominio no se limita a los resultados. Boca también prevalece en el rubro goleador: convirtió 147 tantos frente a los 107 de River, con una ventaja de 40 goles en los enfrentamientos disputados en su estadio.