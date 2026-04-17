Superclásico accidentado: las bajas confirmadas de Boca y River

Pasada la alegría de la goleada a Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca ya piensa en un partido bisagra: el superclásico del domingo a las 17 horas en el Estadio Monumental.

Para este encuentro, los dos equipos no podrán disponer de todas sus piezas, aunque si tendrán disponibles a casi todos los componentes.

En el equipo titular de Claudio Úbeda solo habrá una ausencia obligada: Agustín Marchesín, que sufrio una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Otra baja de peso, pero a la que el cuadro de la Ribera ya se acostumbró, es la de Rodrigo Battaglia. El ex Sporting Portugal fue operado en la pretemporada por la rotura del tendón de Aquiles y atraviesa aún una rehabilitación extensa.

Carlos Palacios también forma parte de la enfermería xeneize, ya que debió ser intervenido quirúrgicamente en marzo por un cuadro de sinovitis en su rodilla derecha. Desde el club lo esperan para mayo.

El último en formar parte de este pequeño grupo es Edinson Cavani, quien se recupera de una hernia de disco que lo marginó durante una buena parte de la actual campaña.

River tendrá tres bajas

Los analistas del día a día del Millonario ya señalaron que Eduardo Coudet no tendrá a tres de los jugadores con más renombre del plantel.

Fausto Vera tiene un esguince del colateral medial grado dos y Juanfer Quintero sufrió una lesión muscular grado uno del psoas. Dos bajas importantes.

La tercera, es la de Franco Armani, que ya se ha recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles pero aún debe readaptar su físico. Podría volver a finales de mes.