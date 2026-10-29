Súper Niño en Tupungato: qué hacer para evitar inundaciones y accidentes

A medida que se aproxima el verano, los efectos del “Súper Niño” cada vez se van haciendo sentir con mayor fuerza en distintos sectores del territorio provincial. El Valle de Uco no es ajeno a esto. Es por eso que las lluvias que ya están asomando mantienen en alerta a Defensa Civil en Tupungato. En ese contexto, el municipio difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes, reducir los anegamientos y saber cómo actuar ante una emergencia. Entre las principales advertencias se solicitó evitar los cruces de arroyos y badenes con agua, mantener despejados los desagües y limitar las salidas durante las precipitaciones intensas.

El coordinador municipal de Defensa Civil, Carlos Ríos, hizo hincapié en la necesidad de reducir la exposición al riesgo. “Lo primero es resguardarse en su domicilio, evitar salir y exponerse a las grandes precipitaciones que están habiendo“, señaló.

El funcionario también advirtió que, después de varios días de lluvia, el terreno pierde capacidad de absorción debido a que “el piso se está saturando, o sea que ya no hay tantas filtraciones como quizás quisiéramos nosotros“, condición que puede favorecer la acumulación de agua y aumentar el riesgo de anegamientos.

Cómo preparar la vivienda ante las lluvias

La limpieza y el mantenimiento de las viviendas son parte de las medidas preventivas. Defensa Civil recomienda revisar los techos, limpiar canaletas y mantener despejadas las alcantarillas para facilitar el escurrimiento.

También es importante no arrojar basura ni dejar escombros o materiales en acequias, cauces y colectores aluvionales. Los residuos pueden obstruir los sistemas de drenaje y agravar los anegamientos durante una tormenta. En ese sentido, el municipio recordó que está vigente la Ordenanza 18/2026, que regula el depósito y retiro de escombros y otros elementos que obstaculizan la circulación en la vía pública.

En cuanto a los residuos domiciliarios, la recomendación es respetar los horarios establecidos para su recolección y evitar dejarlos en lugares donde puedan ser arrastrados por el agua.

La situación de los arroyos y badenes

Las precipitaciones en zonas de montaña pueden provocar crecientes repentinas, incluso cuando no llueve en el llano. El agua puede bajar con fuerza y arrastrar piedras, barro, ramas y otros materiales, por lo que resulta difícil calcular su profundidad y la intensidad de la corriente.

Por eso, Defensa Civil pide no intentar atravesar cauces ni badenes con una acumulación importante de agua, ya sea en automóvil, bicicleta o a pie. “No hay que cruzar directamente cuando se vea que hay un badén que tiene muchísima agua, ya sea en vehículo, en bicicleta o caminando“, remarcó Ríos.

Ante una creciente, la indicación es alejarse de los márgenes y buscar un lugar seguro. La misma precaución debe aplicarse al circular por rutas y caminos afectados por las lluvias: antes de salir, hay que revisar las condiciones meteorológicas y el estado de los recorridos, y considerar alternativas si existen tramos comprometidos.

Ríos recomendó consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Aemsa, el servicio meteorológico provincial. “Durante la mañana puedo tener un pronóstico del tiempo y en la tarde seguramente va a cambiar o no. Por eso es importante mantenerse y estar actualizado en forma permanente“, sostuvo.

Qué hacer si se inunda una vivienda

Las familias que viven cerca de arroyos o en zonas expuestas a inundaciones deben anticiparse y definir cómo actuar si el agua ingresa a sus casas. “Lo que se le pide a la población es tener su propio plan de contingencia, un pequeño protocolo establecido en su familia“, explicó Ríos.

Entre las medidas sugeridas, mencionó identificar dónde está la llave general de corte eléctrico, establecer un lugar seguro y elevado para resguardar a los integrantes de la familia y preparar una mochila de emergencia.

Si la situación lo exige, también debe contemplarse la evacuación. La prioridad es proteger la integridad física de las personas, alejarse de los cauces y no exponerse para intentar recuperar objetos o atravesar sectores inundados.

La Municipalidad indicó que Defensa Civil trabaja junto con Servicios Generales y Desarrollo Humano para atender los inconvenientes, con prioridad en las situaciones que representan un riesgo para las familias.

Ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el 911 o con el teléfono de guardia de Defensa Civil de Tupungato, disponible las 24 horas: 2622 574 912.