Súper Niño en el Valle de Uco: qué ayuda recibirán los ganaderos afectados de San Carlos

La llegada del “Súper Niño” y sus consecuentes contingencias climáticas complicaron la actividad de productores ganaderos de San Carlos y dificultaron el acceso a distintos establecimientos rurales. Ante esta situación, el Gobierno de Mendoza anunció que avanzará con la entrega de alimentos para los animales y otros elementos de trabajo para sostener la producción.

En el Valle de Uco, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, recorrió la zona y mantuvo un encuentro con productores de San Carlos, acompañado por el intendente Alejandro Morillas y parte de su equipo. Durante la reunión, se relevaron las principales dificultades que enfrentan las familias rurales en sus campos, caminos y corrales.

La asistencia prevista contempla principalmente forrajes para alimentar al ganado, además de otros recursos destinados a acompañar el trabajo en los establecimientos afectados por las lluvias.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, las medidas apuntan a sostener la actividad ganadera y acompañar a los productores mientras persisten las complicaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Caminos anegados y ayuda para los productores del Sur

Las dificultades para circular también forman parte de los problemas relevados. El estado de algunos caminos impide o complica el acceso a los campos, por lo que desde el Ejecutivo prevén coordinar acciones para recuperar la transitabilidad y facilitar tanto el trabajo de los productores como la llegada de la asistencia.

La situación también afecta a la actividad ganadera en Malargüe, donde Vargas Arizu se reunió con representantes de la Cámara de Comercio y productores, con especial atención al sector caprino. Allí, la ayuda estará orientada a la provisión de alimentos y recursos forrajeros, además de las tareas necesarias para restablecer el acceso a los establecimientos rurales.

En el sur provincial, el ministro también mantuvo un encuentro con el intendente Celso Jaque para evaluar el impacto de las contingencias y coordinar respuestas entre el municipio y el Gobierno provincial.