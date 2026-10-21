Super Niño: el peronismo festeja los cambios que logró introducir en un polémico proyecto

“El peronismo logró introducir cambios para corregir el proyecto de emergencia por El Niño” salió a decir el partido que fundó Juan Domingo Perón con sede en Mendoza después de la sesión del Senado. El anuncio por sí solo habla del poco peso opositor y del autoritarismo oficialista con la votadora.

La senadora Adriana Cano cuestionó la falta de planificación y las falencias del proyecto de emergencia climática impulsado por el Gobierno provincial. Tras las conversaciones con el oficialismo, el peronismo logró incorporar modificaciones al texto original y acompañó la iniciativa, que deberá volver a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

“El problema no es reconocer que hay una emergencia, sino cómo se la enfrenta y con qué herramientas”, planteó Cano, que reclamó precisiones, controles y respeto por las competencias de los organismos involucrados antes de avanzar con una herramienta excepcional.

La presidenta del bloque justicialista explicó que el interbloque mantuvo conversaciones con el oficialismo para introducir adecuaciones que consideraba indispensables. Las modificaciones, según indicaron, “no fueron un detalle menor” sino que “respondieron a observaciones concretas sobre el alcance de las facultades previstas en el proyecto y la necesidad de evitar disposiciones que pudieran entrar en conflicto con las competencias establecidas por la Constitución provincial”.

Desde el peronismo sostuvieron que una emergencia de esta magnitud “no puede convertirse en una autorización general sin precisiones suficientes. La urgencia de actuar frente a los efectos del fenómeno climático no exime al Gobierno de planificar, explicar sus decisiones y garantizar mecanismos adecuados para el seguimiento de los recursos públicos”.

En ese sentido, Cano había advertido sobre la falta de previsión frente a situaciones que ya estaban identificadas, particularmente en zonas críticas de Las Heras, donde los problemas de infraestructura y los anegamientos no son nuevos. También había reclamado explicaciones sobre las obras pendientes y las decisiones adoptadas antes de que la emergencia climática se instalara en la agenda pública.

Con las modificaciones incorporadas, el interbloque peronista acompañó el proyecto, que ahora vuelve a Diputados. La posición del bloque dejó en claro que no se trataba de negar la emergencia, sino de exigir que la respuesta del Estado tenga planificación, reglas claras y responsabilidades definidas.

“Frente a una situación que compromete a distintos departamentos de Mendoza, la urgencia no puede ser una excusa para evitar el debate ni para postergar las explicaciones que la ciudadanía necesita”, remarcaron.