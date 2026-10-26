Super Niño: el massismo mendocino propone declarar la emergencia fitosanitaria en Mendoza y asistir a productores

Las lluvias frecuentes y la elevada humedad asociadas al fenómeno de El Niño encendieron las alarmas en el sector agrícola mendocino. Frente al riesgo de una expansión de enfermedades que pueden afectar viñedos y frutales, la diputada Gabriela Lizana presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia fitosanitaria y productiva en las explotaciones agrícolas bajo riego de Mendoza.

La propuesta busca prevenir y contener enfermedades criptogámicas, entre ellas el mildiu de la vid, el oídio, distintas podredumbres y la sarna en frutales. El planteo apunta a que el Estado intervenga antes de que los problemas sanitarios se traduzcan en pérdidas productivas y económicas para las fincas.

El proyecto toma como referencia la situación que atraviesa el sector y la emergencia declarada recientemente en San Carlos. Sin embargo, para que las medidas se implementen a escala provincial, la iniciativa deberá avanzar en la Legislatura.

Fungicidas gratuitos y asistencia en las fincas

Uno de los ejes centrales es la creación del Programa de Asistencia Fitosanitaria de Emergencia El Niño, que quedaría bajo la órbita del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN).

La iniciativa propone utilizar la estructura logística y los canales de distribución que ya funcionan para combatir la Lobesia botrana, con el objetivo de agilizar la llegada de la asistencia a los productores. Entre las herramientas previstas figuran la entrega gratuita de fungicidas sistémicos y curativos, además de pulverizaciones mediante drones, aeronaves y equipos terrestres.

También contempla un sistema de alerta temprana agrometeorológica, capacitaciones para el manejo de la canopia —el conjunto de hojas y ramas de las plantas— y la intervención estatal en fincas abandonadas o semiabandonadas que puedan convertirse en focos de infección para establecimientos vecinos.

Créditos y alivio fiscal para sostener la producción

El esquema propuesto establece prioridad para pequeños productores con hasta 30 hectáreas y agricultores familiares registrados. Para los establecimientos que acrediten daños superiores al 50%, prevé Aportes No Reembolsables (ANR), además de líneas de crédito con tasas subsidiadas a través del Fondo de Transformación y Crecimiento.

El proyecto también incluye la posibilidad de exenciones o diferimientos del Impuesto Inmobiliario y del canon de riego, con la intención de aliviar los costos de quienes deban afrontar pérdidas.

Otro punto es la modificación de la Ley Provincial 9083, que regula la asistencia ante contingencias. Según los fundamentos de la iniciativa, la normativa necesita adecuaciones para responder a emergencias sanitarias extraordinarias y evitar que la previsibilidad de un fenómeno meteorológico se utilice como argumento para rechazar la ayuda a productores que hayan cumplido con las medidas preventivas correspondientes.

Por ahora, las medidas forman parte de un proyecto legislativo. Su alcance dependerá del tratamiento parlamentario y de los recursos que eventualmente se asignen para ponerlas en marcha.