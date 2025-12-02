Sunset Emprendedor: la nueva propuesta de la Ciudad para cerrar el año

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a través de la Dirección de Innovación y Emprendedores y del Club de Emprendedores, organiza el Sunset Emprendedor, una jornada pensada para reunir al ecosistema emprendedor local. El encuentro se realizará el jueves 4 de diciembre desde las 19 en la Terraza Municipal.

La propuesta busca celebrar un año de trabajo, intercambio y crecimiento, ofreciendo un espacio donde quienes emprenden puedan compartir experiencias, aprendizajes y fortalecer vínculos.

Durante la tarde-noche habrá actividades variadas: instancias de networking, opciones gastronómicas, música y dinámicas recreativas, todo en un ambiente relajado y pensado para inspirar nuevas conexiones.

La participación es gratuita, pero los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.