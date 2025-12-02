Search
Instagram Facebook Twitter
sunset
CIUDAD DE MENDOZA

Sunset Emprendedor: la nueva propuesta de la Ciudad para cerrar el año

El jueves 4 de diciembre, la Ciudad de Mendoza invita a emprendedores, creativos y vecinos a celebrar el cierre de año.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a través de la Dirección de Innovación y Emprendedores y del Club de Emprendedores, organiza el Sunset Emprendedor, una jornada pensada para reunir al ecosistema emprendedor local. El encuentro se realizará el jueves 4 de diciembre desde las 19 en la Terraza Municipal.

La propuesta busca celebrar un año de trabajo, intercambio y crecimiento, ofreciendo un espacio donde quienes emprenden puedan compartir experiencias, aprendizajes y fortalecer vínculos.

fiesta

Durante la tarde-noche habrá actividades variadas: instancias de networking, opciones gastronómicas, música y dinámicas recreativas, todo en un ambiente relajado y pensado para inspirar nuevas conexiones.

La participación es gratuita, pero los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozamunicipalidadDirección de Innovación y EmprendedoresSunset Emprendedor

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Sunset Emprendedor: la nueva propuesta de la Ciudad para cerrar el año

Por: Violeta Díaz Costa

DGE

Las escuelas técnicas ya producen su propia energía con paneles solares

Por: Violeta Díaz Costa

PAMI

Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas en diciembre

Por: Violeta Díaz Costa

DGE

Docentes: las fechas clave para el bono de puntaje

Por: Belén García

VENDIMIA

Reina de la Ciudad 2026: comenzó la votación para elegir a las 10 finalistas

Por: Violeta Díaz Costa

Caso Andis

Causa ANDIS: un acusado confirmó irregularidades en la compra de medicamentos

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter