La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT) llevó a cabo los festejos por los 65 años de trabajo junto a los empresarios del departamento. El evento reunió a personalidades del arco político provincial y comercial.
La celebración tuvo lugar en el Hotel Fuente Mayor, en el distrito de Vista Flores, y contó con decenas de personas presentando sus negocios o simplemente disfrutando de lo que fue una larga jornada que se extendió hasta las 2 de la madrugada.
“Claramente lo que hemos vivido hoy en festejo de los 65 años de la cámara nos pone muy contentos. Siendo que todo ha superado ampliamente las expectativas, estaba todo el arco político de la provincia y eso muestra la valoración por lo que hacemos en las cámaras regionales”, dijo Carlos Dávila Hinojosa, presidente de la CCIAT.
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