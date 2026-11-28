La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT) llevó a cabo los festejos por los 65 años de trabajo junto a los empresarios del departamento. El evento reunió a personalidades del arco político provincial y comercial.

La celebración tuvo lugar en el Hotel Fuente Mayor, en el distrito de Vista Flores, y contó con decenas de personas presentando sus negocios o simplemente disfrutando de lo que fue una larga jornada que se extendió hasta las 2 de la madrugada.

“Claramente lo que hemos vivido hoy en festejo de los 65 años de la cámara nos pone muy contentos. Siendo que todo ha superado ampliamente las expectativas, estaba todo el arco político de la provincia y eso muestra la valoración por lo que hacemos en las cámaras regionales”, dijo Carlos Dávila Hinojosa, presidente de la CCIAT.

Mira quienes dijeron presente

Facundo García Federico Simón – ANSES VDU Gastón Martín – Concejal Abel Crede y staff Happy Sounds Ulpiano Suarez – Intendente Ciudad Familia Heladerías Santilli Pablo Ambrosini – GAMA

Rodrigo González – Economista

Juan Barcenilla – Audio Martín Aveiro – Legislador

Rodolfo Vargas Arizu – Ministro de Producción Rodrigo López – Concejal Diego Sancer – CALPE

Angela Sancer – Hostal del Sol Ariel Santaolaya – Director ITU VDU Nano y Juan – GATO Barber

Pablo Gamboa – Eduga Juan Asqueta – Pájaros Pintados Familia Picó – Casa de los Filtros Alejandro Morillas – Intendente de San Carlos Vircky Lausi e Isa – PL Virginia Emir Félix, Matías Stevanato, Emir Andraos y Martín Aveiro Paulo González Trigo y Andrés Lombardi Gustavo Aguilera

Fotografías: Federico Aloi – Diario NDI