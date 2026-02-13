Suma millonaria: se publicó cuánto costará mantener la residencia oficial de Alfredo Cornejo

Este viernes, el Gobierno de Mendoza informó, a través del del Decreto N°121 publicado en el Boletín Oficial, que durante el primer trimestre de 2026 asignará $50 millones para cubrir los gastos de mantenimiento de la residencia oficial del gobernador Alfredo Cornejo, ubicada en La Puntilla, Luján de Cuyo. La medida equivale a un desembolso mensual que supera los $16.000.000.

La partida está destinada a solventar gastos de administración, servicios, reparaciones y mantenimiento general del inmueble.

Según se detalló, los fondos serán transferidos al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de Residencia de Gobernación, a partir de una solicitud de Mendoza Fiduciaria S.A., y serán financiados por la Tesorería General de la Provincia con cargo al presupuesto vigente 2026. El esquema de fideicomiso apunta a centralizar y auditar los costos de una propiedad de grandes dimensiones que cumple funciones institucionales.

Alfredo Cornejo ingresando a la residencia oficial (Foto: Gentileza).

De acuerdo a registros oficiales, durante 2025 el Estado provincial destinó $170 millones al mantenimiento del inmueble: hasta el tercer trimestre de ese año se giraron $36 millones mensuales y luego se sumó un refuerzo adicional de $18 millones para cubrir excedentes.

Cabe resaltar que la propiedad fue donada en 2017 por la familia Pescarmona, y no es el lugar donde habita Cornejo, sino que funciona como sede habitual de reuniones de gabinete y como espacio para recepciones protocolares a funcionarios nacionales e invitados internacionales. Por poner un ejemplo, desde allí se confirmó la candidatura a diputado nacional de Luis Petri y, en 2023, se resolvió la búsqueda de la reelección de Cornejo tras un encuentro con Julio Cobos y Rodolfo Suarez.