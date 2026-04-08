Suicidios en la Policía: el Gobierno larga un ciclo de formación

Los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud y Deportes pusieron en marcha el ciclo de formación en prevención y posvención del suicidio 2026 en la Casa del Bicentenario, en La Colonia, Junín. El acto coincidió con la confirmación de la muerte de un joven policía que se quitó la vida en el sur mendocino.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sostuvo que “este ciclo y todo el trabajo se viene haciendo desde hace un tiempo para acá y no se trata solo del cumplimiento de una cuestión institucional ni de una jornada, sino de una decisión ante todo humana, ética y también política, con dos ministerios trabajando en conjunto”.

Es cierto que la presión opositora y los mismos datos sobre suicidios en las fuerzas de Seguridad vienen siendo noticia desde hace tiempo. Uno de los reclamos a Rus es, justamente, que no hay un plan para abordar la salud mental de los efectivos.

Por su parte, el director de Salud Mental, Manuel Vilapriño Duprat, resaltó que “esto no comenzó hace un mes ni hace dos, sino que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión y habla muy bien de las autoridades y también de quienes permiten abrirse a un tema cargado de estigmas y rótulos”.

El funcionario detalló que “depresión, ansiedad, adicciones, trastornos alimentarios y el espectro de la impulsividad son parte de lo que hoy se manifiesta en la sociedad”.

“Es la decisión de no mirar para otro lado, de mirar de frente el dolor, que es una decisión difícil, y hacerlo con herramientas, con responsabilidad y con coraje. Hablar de prevención y posvención también es hablar del valor de la vida, y no hay nada más importante que la vida”, agregó la funcionaria.

Además, la funcionaria subrayó que “el suicidio no es un problema exclusivo de las fuerzas de seguridad ni de la Policía de Mendoza. No corresponde ningún reduccionismo causal. Pero sí es un problema que también las afecta, como a otros ámbitos, y por eso actuamos en conjunto con el Ministerio de Salud”.

Sobre el uso de armas, la ministra indicó que “puede potenciar el riesgo, pero potenciar no es determinar y el riesgo no es el destino. Portar un arma no explica por sí solo el problema. Las interpretaciones simplistas no salvan vidas”.

Vilapriño remarcó que “cuando trabajamos en suicidio, no trabajamos solo sobre el suicidio. Es lo visible, pero hay que intervenir en todo lo que ocurre por debajo”, y sostuvo que “en esta temática, lo que hay que hacer es hablar”.

La formación se desarrollará en los cuatro oasis de la provincia. También incluirá a los equipos de salud policial y penitenciario, y se prevé su continuidad para el resto del personal y para los aspirantes en formación en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.